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Шоу Максима Галкина: стала известна дата показа выступлений сестер из КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425813-ru.html

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14 мая 2017, 10:13       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Выступление сестер-близняшек Айпери и Нурпери Тургуналиевых на детском шоу талантов "Лучше всех" покажут через месяц, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан мама девочек Наргиза Сулейманова.
Публикация от Нурпери Тургуналиева (@aiko_nurko) Май 9 2017 в 11:29 PDT
В середине апреля пятилетние Айпери и Нурпери Тургуналиевы, покорившие соцсети зажигающими танцами, и семилетний Нурмухаммед Ташмаматов, владеющий приемами Брюса Ли, приняли участие в детском телевизионном шоу "Лучше всех" на российском Первом канале.
"Буквально на днях нам позвонили с Первого канала и озвучили дату передачи с их участием. Выступление моих девочек покажут 11 июня", - рассказала Сулейманова.
О сестрах-близнецах пользователи Интернета узнали после исполнения зажигательного танца под песню узбекской группы "Божалар" во время празднования Нооруза в Оше. Этот танец девочек быстро покорил соцсети, и позже они были приглашены в российский телевизионный проект вместе с юным каратистом Нурмухаммедом Ташмаматовым. Телевизионное шоу, ведущим которого выступает Максим Галкин, набирает талантливых детей от 3 до 12 лет и демонстрирует их возможности и умения многомиллионной аудитории.
Тем временем дата показа выступления Нурмухаммеда Ташмаматова пока не известна. Со слов отца каратиста Асылбека Урманова, выпуск с его участием ожидается в течение мая.

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