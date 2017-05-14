 
Доллар США: 67.7760 (-0.0636) 
Евро: 74.0792 (+0.3647) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шоу Максима Галкина: стала известна дата показа выступлений сестер из КРШоу Максима Галкина: стала известна дата показа выступлений сестер из КРСалвадор Собрал победил и изменил "Евровидение"Салвадор Собрал победил и изменил "Евровидение"

Китай выделит $124 млрд на новые проекты Шелкового пути

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359790_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425811-ru.html

Похожие новости

Атамбаев обсудил ряд проектов с президентом китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов

Президент выделил 4 млн сомов пострадавшим от ЧС в Узгене и Чон-Алае

В Оше обсудили новый законопроект "О государственных пособиях в Кыргызской Республике"

Алмазбек Атамбаев выделил матпомощь пострадавшим от ЧС в Узгене и Чон-Алае

Президент выделил 6 млн сомов жителям сел Узгенского и Чон-Алайского районов, пострадавших в результате ЧС

14 мая 2017, 10:09       Комментарии

Китай пообещал выделить $124 млрд на новые проекты Шелкового пути. Об этом в ходе выступления на открытии форума "Один пояс - один путь" в Пекине, как передает РБК со ссылкой на Reuters, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.​
Также глава Китая, по данным агентства, сообщил, что все желающие присоединиться к его идее нового плана развития станут частью на "пути к спокойствию и процветанию" для всего мира.
"Государственный банк развития Китая выделит кредит в размере 250 млрд юаней, которые будут использоваться на проекты в сфере строительства инфраструктуры, производственной сфере и сфере финансов в рамках стратегии "Один пояс - один путь", - заявил Си Цзиньпин.
Свой план, как замечает Reuters, он обнародовал еще в 2013 году. Стратегия Си Цзиньпина, подкрепленная миллиардами долларов инвестиций в инфраструктуру, направлена, по информации агентства, на расширение связей между Азией, Африкой и Европой.
"Мы должны построить открытую платформу сотрудничества, а также поддерживать и развивать открытую мировую экономику", - сказал в ходе своего выступления на саммите глава Китая, пояснив, что, по его мнению, необходимо "совместно создать среду, которая будет способствовать открытости и развитию" и позволит "создать справедливую и прозрачную систему правил международной торговли и инвестиций".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум