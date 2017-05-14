Китай выделит $124 млрд на новые проекты Шелкового пути

14 мая 2017, 10:09 Комментарии

Китай пообещал выделить $124 млрд на новые проекты Шелкового пути. Об этом в ходе выступления на открытии форума "Один пояс - один путь" в Пекине, как передает РБК со ссылкой на Reuters, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.​

Также глава Китая, по данным агентства, сообщил, что все желающие присоединиться к его идее нового плана развития станут частью на "пути к спокойствию и процветанию" для всего мира.

"Государственный банк развития Китая выделит кредит в размере 250 млрд юаней, которые будут использоваться на проекты в сфере строительства инфраструктуры, производственной сфере и сфере финансов в рамках стратегии "Один пояс - один путь", - заявил Си Цзиньпин.

Свой план, как замечает Reuters, он обнародовал еще в 2013 году. Стратегия Си Цзиньпина, подкрепленная миллиардами долларов инвестиций в инфраструктуру, направлена, по информации агентства, на расширение связей между Азией, Африкой и Европой.

"Мы должны построить открытую платформу сотрудничества, а также поддерживать и развивать открытую мировую экономику", - сказал в ходе своего выступления на саммите глава Китая, пояснив, что, по его мнению, необходимо "совместно создать среду, которая будет способствовать открытости и развитию" и позволит "создать справедливую и прозрачную систему правил международной торговли и инвестиций".