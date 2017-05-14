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Фермерам покажут сельхозтехнику — выставка в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425809-ru.html

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14 мая 2017, 9:38       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Бишкеке проведут выставку сельскохозяйственной техники, сообщили в торгово-сервисном кооперативе "АгромашХолдинг - техсервис".
Экспозиция будет открыта с 15 мая по 1 июня в торговом центре по улице Чолпон-Атинской, 2.
Торжественное открытие состоится 15 мая в 11.00, в ней примут участие местные власти, представители торгового центра и поставщики. На выставку приглашены фермеры со всех регионов страны, акимы и люди, связанные с сельским хозяйством.
Основная цель мероприятия - создание площадки, на которой фермеры могут увидеть сельхозтехнику отечественных и зарубежных компаний, сравнить ее и получить о ней доступную информацию.
Выставка проводится группой поставщиков сельскохозяйственной и специализированной техники, оборудования и агрегатов, удобрения и химикатов и иного необходимого инвентаря.

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