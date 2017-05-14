Израильтяне представили аккумулятор-пятиминутку

14 мая 2017, 9:25 Комментарии

Израильская компания StoreDot на выставке CUBE Tech Fair в Берлине представила новый аккумулятор, поддерживающий сверхбыструю зарядку. Как сообщает N + 1 со ссылкой на Engadget, представители компании на выставке заявили, что полностью зарядить новый аккумулятор можно всего за пять минут, хотя на демонстрации этот процесс до конца не довели, поскольку закончилось время их выступления. Новые батареи могут быть использованы в смартфонах и электромобилях.

Все современные типы аккумуляторов требуют времени на зарядку. Например, на пополнение заряда свинцово-кислотного аккумулятора может уйти до восьми часов, а литий-полимерного - три-четыре часа. В последнем случае время зарядки сильно зависит от емкости батареи. Аккумуляторы электромобилей Tesla емкостью 85 киловатт-часов поддерживают технологию сверхбыстрой зарядки, при которой могут быть полностью перезаряжены за два часа.

Время восполнения заряда аккумуляторов можно немного ускорить, если увеличить подаваемые на них напряжение или силу тока. Однако в этом случае батарея может выйти из строя прямо во время зарядки, либо быстро потерять свою емкость. Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы при нештатной ускоренной зарядке сильно нагреваются и в некоторых случаях могут взрываться. Новая разработка StoreDot поддерживает сверхбыструю зарядку без негативных последствий.

Подробности о конструкции новых батарей разработчики не раскрывают. Они утверждают только, что в аккумуляторах используются специальные наноматериалы и органические смеси, которые прежде никогда не использовались. Следует отметить, что ученым из различных мировых университетов пока не удалось создать аккумулятор, который можно было бы перезаряжать за очень короткое время без перегрева или быстрой деградации свойств элемента питания.

Как уточняет BBC News, компания рассчитывает начать серийное производство новых аккумуляторов в 2018 году. Сперва они будут устанавливаться на некоторые модели смартфонов; какие именно, не раскрывается. Производить аккумуляторы будут два азиатских предприятия, названия которых также не раскрываются. Еще через три года новые аккумуляторы планируется начать устанавливать на электромобили. В StoreDot заявили, что пока не заключили контрактов на поставку батареи какому-либо автопроизводителю.

В апреле текущего года американская компания Tesla получила патент на станцию ускоренной зарядки аккумуляторов электромобилей, конструкция которой предусматривает принудительное охлаждение батарей. Согласно патенту, охлаждение может производиться обдувом радиаторов аккумулятора, либо подсоединением к штатной системе охлаждения/подогрева батареи электромобиля Tesla внешней более мощной системы теплообмена.