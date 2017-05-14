Спецпредставитель Генсека ООН П.Драганов рассказал о терроризме, трансграничных реках, Международном фонде спасания Арала и марихуане (интервью)

14 мая 2017, 8:58 Комментарии

Специальный представитель Генерального Секретаря ООН/глава Регионального центра по превентивной дипломатии Петко Драганов ответил на вопросы АКИpress.

- Какова цель вашего визита в Бишкек?

- Как я уже сказал, наш Региональный центр превентивной дипломатии в Центральной Азии, который я возглавляю, работает уже 10 лет. Наша штаб-квартира в Ашхабаде, мандат у нас региональны и поэтому я стараюсь объезжать страны региона. Я встречался с зам главой МИД Кемеловой, вице-премьер-министром Разаковым, представителями дипломатического корпуса. Визит был коротким, но полезным. Обсуждали также визит Генсека ООН в июне этого года, который посетит все 5 стран региона.

- Повестка визита в Кыргызстан уже известна?

- Это будет короткий визит. Пока прорабатываются подробности и пока не могу сказать. По нашему протоколу, сообщение выйдет из штаб-квартиры в Нью-Йорке. Я думаю, он посетит Бишкек, встретится с президентом, премьер-министром. Возможно, он поедет в Ош.

- Хотелось бы узнать позицию вашего Центра и, соответственно, позицию ООН, по трансграничным рекам и строительству Рогунской и Камбар-Атинской ГЭСы.

- Вы правильно сказали, что мы работаем с трансграничными проблемами, международным терроризмов. Страны ЦА в 2011 году приняли общий план действия для борьбы с терроризмом. Это был первый региональный план и мы, наш центр, работает над этим проектом. В этом году заканчивается второй этап работы. В Ашхабаде Генсек ООН будет председательствовать на министерской встрече по этому поводу.

Управление общими ресурсами - это тоже тема, на которую мы представляем платформу для разговоров. Мы считаем, что соглашение в области управления водой поможет, во-первых, преодолеть взаимное недоверие и разногласия по этому поводу. Если такие соглашения будут достигнуты, тогда это позволит странам региона привлечь большие инвестиции.

- О каком соглашении вы говорите?

- Уже несколько лет наш Центр работает над предложениями возможных решений. Мы предлагали правовую рамку, которая содержит основные принципы международного права. Но мы все еще на начальной стадии и наш Центр готов помогать найти решения, соглашения. Это будет полезно и важно для всех.

Мы также работали над наращиванием национального потенциала. Мы провели немало предприятий и тренингом для представителей администрации 5 стан региона и Афганистана. Наш Центр всегда находится на связи с коллегами в Кабуле. Мы поддерживаем такие региональные проекты как ТАПИ и CASA-1000.

- Что вы думаете об инициативе Кыргызстана по выходу из соглашения по Международному фонду спасания Арала (МФСА)?

- Несколько лет назад наш Центр подписал меморандум о взаимодействии с МФСА. Нам известна позиция КР по этому вопросу - ваша страна настаивает на реформах. Я думаю, такие реформы возможны. Конечно, здесь, можно подойти по разному - из внутри или как сейчас, когда правительство КР заморозило свое участие в организации. МФСА - это уникальная организация, единственная, которая объединяет все страны региона. Трагедия Арала - это одно из худший экологических трагедий в мире. Сотрудничество стран региона необходимо для преодоления этой трагедии. Мы будет помогать в поиске решений проблемы.

- В свете террористических атак в Турции и России, в которых, как говорят правоохранительные органы, принимали участие граждане Центральной Азии, можно ли говорить о тм, что регион становится местом для поставок боевиков для международного терроризма?

- Трудно сказать, сколько выходцев из стран региона поехали, чтобы стать боевиками. По некоторым подсчетов, это 2500-3000 человек. Но это не самое главное. Мы проводим проект по борьбе с терроризмом. Идея не просто бороться с боевиками, но с корнями этого феномена. Поэтому наш Центр придает такое значение общему плану по борьбе с терроризмом. Конечно, тот факт, что выходцы из ЦА участвуют в терактах, вызывает озабоченность. Это говорит о том, что с этим нужно работать. У меня были разговоры с представителями правительства. В этом наш центр координирует свою деятельность с целевой группой по применению террористических мер, которая расположена в Нью-Йорке. Наш проект финансируется также Европейским союзом.

- В работе вашего Центра какое внимание вы уделяется Ферганской долине?

- Там немало вызовов. Нам кажется очень важным продолжить процесс делимитации границ. В последнее время есть положительные сдвиги. Идут переговоры и мы это процесс поддерживаем. На границе, как мы все знаем, бывают инциденты. Мы пытаемся над этим работать. Например, между Кыргызстаном и Таджикистаном есть проект финансируемый Миростроительством ООН, нацеленный на сообщества с обеих сторон границы. Такие проекты очень полезны.

- Как обстоит дело с наркотраффиком через регион?

- Наш Центр координирует свою деятельность по такому вопросу с Управлению ООН по наркотику и преступность, в ШОС, ОДКБ и другими организациями. Конечно, это серьезная и глобальная проблема. В прошлом году мы проводили в Душанбе мероприятие по поддержке легальной экономики в Афганистане. Борьба с наркоторговлей включает все аспекты, это не только траффик, но и бизнес. Также есть прмяая зависисмсть между наркотраффиком и терроризмом. Это долгосрочная борьба, нужно обращаться в корень проблемы.

По нашим данным, в прошлом году было уменьшение производства в Афганистане. Но в этом году, есть сведения, происходит рост.

- Глава Нацбанка КР предложил легализовать марихуану для привлечения туристов. Это решит проблему?

- Я не думаю, что это решит проблему (смеется). Марихуана - это только часть проблемы. Есть места, где такие попытки делаются. Все это должно четко регулироваться. Но я не специалист и не могу сказать, что это может помочь. Проблема наркобизнеса и наркомании намного больше. Опий, героин - намного серьезней, чем марихуана.

- У вас будет теперь поле для работы. Вернетесь в Ашхабад и будет над чем подумать.

- Конечно, это очень оригинальное предложение.