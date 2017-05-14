На территории Аламединского рынка открылась мечеть на 3 тыс верующих (фото)

14 мая 2017, 9:00 Комментарии

На территории Аламединского рынка 13 мая прошла церемония открытия новой мечети, которая может вместить 3 тыс верующих. Как сообщили организаторы, землю под строительство мечети предоставил предприниматель Аскар Салымбеков, а само здание было построено на средства Всемирной Ассамблеи мусульманской молодежи (ВАММ).

На церемонии открытия присутствовали предприниматель Аскар Салымбеков, муфтий Максат Токтомушев, Генеральный секретарь ВАММ Солих Аль Мухиби, представитель ВАММ Саид Баюми, руководитель аппарата правительства Акылбек Осмоналиев, депутаты Зулпукаров, Жамалдинов, руководитель аппарата ЖК Саматбек Ибраев, директорв Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев и т.д.