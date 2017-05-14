Чемпионат КР по каратэ — в гостях обладатель черного пояса 7-го дана

14 мая 2017, 9:01 Комментарии
БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Бишкеке сегодня стартует чемпионат Кыргызстана по каратэ-до, сообщили в Национальной федерации "Шотокан" каратэ-до International КР.
Соревнования, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся сегодня в 14.00.
Официальное открытие чемпионата и церемония награждения пройдут с участием шихана Манабу Мураками - обладателя черного пояса седьмого дана, семикратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Японии по каратэ-до.
Гостями мероприятия также станут официальные лица страны.