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Чемпионат КР по каратэ — в гостях обладатель черного пояса 7-го дана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425804-ru.html

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Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по борьбе

14 мая 2017, 9:01       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Бишкеке сегодня стартует чемпионат Кыргызстана по каратэ-до, сообщили в Национальной федерации "Шотокан" каратэ-до International КР.
Соревнования, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся сегодня в 14.00.
Официальное открытие чемпионата и церемония награждения пройдут с участием шихана Манабу Мураками - обладателя черного пояса седьмого дана, семикратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Японии по каратэ-до.
Гостями мероприятия также станут официальные лица страны.

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