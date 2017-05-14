14 мая 2017, 8:40 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине, который продлится с 14 по 15 мая.

На церемонии открытия форума выступили председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреша.

"Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, новаторского, конструктивного будущего основанного на уважении национального суверенитета. Необходимы реальные инструменты такого взаимодействия и создать их можно в рамках интеграции", — сказал Путин.

Также он добавил, что партнерство в рамках ЕАЭС имеет близкие взгляды на развитие евразийской интеграции.

"Для очень важно, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана участвуют в данном форуме. Мы приветствуем масштабную инициативу Китайской Народной Республики, где проявлен творческий к интеграции", — сказал он.

Он отметил, что Россия готова инвестировать в создание на территории стран партнеров совместных предприятий и новых производств, отметив важность совместного успеха.

"Приветствовали бы участие и европейских коллег, государств Евросоюза в таком партнерстве. В этом случае оно станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющим. Позволит реализовать уникальный шанс создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океана по сути впервые за всю историю", — сказал он.

На форуме принимают участие представители 110 стран.

"Один пояс и один путь" — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов создания "Морского Шелкового пути XXI века" и "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП), подразумевающих формирование двух морских маршрутов, а также трех трансевразийских экономических коридоров, два из которых будут проходить через Центральную Азию. Цель – соединить китайскую экономику с европейской.

Страны ЕАЭС в рамках данных проектов могут получить финансовые выручки, инвестиционные и технологические поддержки. Китай учредил Фонд ЭПШП, в который вложил $40 млрд как уставной капитал, и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) для обеспечения финансовой основы проекта.

Предположительный экономический масштаб мегапроекта $21 трлн.