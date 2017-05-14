 
Доллар США: 67.7760 (-0.0636) 
Евро: 74.0792 (+0.3647) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Спецпредставитель Генсека ООН П.Драганов рассказал о терроризме, трансграничных реках, Международном фонде спасания Арала и марихуане (интервью)Спецпредставитель Генсека ООН П.Драганов рассказал о терроризме, трансграничных реках, Международном фонде спасания Арала и марихуане (интервью)Львиный зев, тагетеса — бишкекские клумбы заиграют яркими краскамиЛьвиный зев, тагетеса — бишкекские клумбы заиграют яркими красками

Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425803-ru.html

Похожие новости

Спецпредставитель Генсека ООН П.Драганов рассказал о терроризме, трансграничных реках, Международном фонде спасания Арала и марихуане (интервью)

Атамбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с автокатастрофой в провинции Мугла

Президент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Пекин

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с автокатастрофой в провинции Мугла

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с автокатастрофой в Мугла

14 мая 2017, 8:40       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине, который продлится с 14 по 15 мая.
На церемонии открытия форума выступили председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреша.
"Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, новаторского, конструктивного будущего основанного на уважении национального суверенитета. Необходимы реальные инструменты такого взаимодействия и создать их можно в рамках интеграции", — сказал Путин.
Также он добавил, что партнерство в рамках ЕАЭС имеет близкие взгляды на развитие евразийской интеграции.
"Для очень важно, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана участвуют в данном форуме. Мы приветствуем масштабную инициативу Китайской Народной Республики, где проявлен творческий к интеграции", — сказал он.
Он отметил, что Россия готова инвестировать в создание на территории стран партнеров совместных предприятий и новых производств, отметив важность совместного успеха.
"Приветствовали бы участие и европейских коллег, государств Евросоюза в таком партнерстве. В этом случае оно станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющим. Позволит реализовать уникальный шанс создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океана по сути впервые за всю историю", — сказал он.
На форуме принимают участие представители 110 стран.
"Один пояс и один путь" — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов создания "Морского Шелкового пути XXI века" и "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП), подразумевающих формирование двух морских маршрутов, а также трех трансевразийских экономических коридоров, два из которых будут проходить через Центральную Азию. Цель – соединить китайскую экономику с европейской.
Страны ЕАЭС в рамках данных проектов могут получить финансовые выручки, инвестиционные и технологические поддержки. Китай учредил Фонд ЭПШП, в который вложил $40 млрд как уставной капитал, и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) для обеспечения финансовой основы проекта.
Предположительный экономический масштаб мегапроекта $21 трлн.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум