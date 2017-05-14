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Новости Кыргызстана

Жарко и солнечно — погода в Бишкеке на 14 маяЖарко и солнечно — погода в Бишкеке на 14 мая

Львиный зев, тагетеса — бишкекские клумбы заиграют яркими красками

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425802-ru.html

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14 мая 2017, 8:22       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" производят посадку красивых однолетних цветов, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
© пресс-служба мэрии города Бишкек Сотрудник муниципального предприятия "Зеленстрой" во время полива клумбы в Бишкеке Сотрудники сажают цветы на пересечении проспекта Эркиндик и улицы Пушкина - 14 500 штук, Эркиндик и Токтогула - 1 700, на Аллее молодежи - 5 тысяч, на откосах дорог: по улице Ибраимова - 7 тысяч и Абдрахманова - 12 тысяч штук.
Уже высажено около 500 тысяч цветов. Всего же для весенней посадки предназначалось более 1 миллиона 400 тысяч однолетних цветов.
По столице зацветут ковры из колеуса, цинерарии, тагетеса, бегоний, петунии, а также львиного зева и сальвии - около 20 видов.
Также сотрудник предприятия производят покос травы, стрижку живой изгороди и санитарную обрезку деревьев.

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