Львиный зев, тагетеса — бишкекские клумбы заиграют яркими красками

14 мая 2017, 8:22 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" производят посадку красивых однолетних цветов, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Сотрудник муниципального предприятия "Зеленстрой" во время полива клумбы в Бишкеке Сотрудники сажают цветы на пересечении проспекта Эркиндик и улицы Пушкина - 14 500 штук, Эркиндик и Токтогула - 1 700, на Аллее молодежи - 5 тысяч, на откосах дорог: по улице Ибраимова - 7 тысяч и Абдрахманова - 12 тысяч штук.

Уже высажено около 500 тысяч цветов. Всего же для весенней посадки предназначалось более 1 миллиона 400 тысяч однолетних цветов.

По столице зацветут ковры из колеуса, цинерарии, тагетеса, бегоний, петунии, а также львиного зева и сальвии - около 20 видов.

Также сотрудник предприятия производят покос травы, стрижку живой изгороди и санитарную обрезку деревьев.