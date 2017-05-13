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Школьника сбили на "зебре" и скрылись – задержанный пьян

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425800-ru.html

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В Бишкеке совершен автонаезд на школьницу

13 мая 2017, 23:51       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В селе Ленинском сбили школьник, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, наезд произошел сегодня примерно в 16.30. Водитель на машине Toyota Caldina сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
В Управлении патрульной милиции Чуйской области эту информацию подтвердили.
"Подозреваемый задержан По горячим следам возле собственного дома. Выяснилось, что за рулем он был пьян. Это житель села Молдовановка. Мальчик госпитализирован, врачи сказали, что у него травмы средней степени тяжести", - рассказали в ПМ.
23-летний подозреваемый в наезде находится в районном отделении милиции. Назначены все необходимые экспертизы.

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