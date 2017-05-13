Ребенок и мужчина погибли в ДТП близ Бишкека

13 мая 2017, 23:59 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Близ Бишкека ребенок и мужчина погибли в ДТП, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло на пересечении объездной трассы и бульвара Молодой Гвардии.

"Ребенку примерно 12 лет. Оба находились в одной машине", - сказал очевидец.

В пресс-службе Чуйского управления патрульной милиции эту информацию подтвердили.

"Известно, что примерно в 22.30 по Молодой Гвардии в автомобиле Mercedes ехали отец и его маленький сын. В один момент мужчина не справился с управлением, машина опрокинулась. Погибли оба", - сказали в пресс-службе.

На месте трагедии работает милиция. Обстоятельства дела выясняются.