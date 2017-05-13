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Школьника сбили на "зебре" и скрылись – задержанный пьянШкольника сбили на "зебре" и скрылись – задержанный пьян

Ребенок и мужчина погибли в ДТП близ Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425799-ru.html

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13 мая 2017, 23:59       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Близ Бишкека ребенок и мужчина погибли в ДТП, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло на пересечении объездной трассы и бульвара Молодой Гвардии.
"Ребенку примерно 12 лет. Оба находились в одной машине", - сказал очевидец.
В пресс-службе Чуйского управления патрульной милиции эту информацию подтвердили.
"Известно, что примерно в 22.30 по Молодой Гвардии в автомобиле Mercedes ехали отец и его маленький сын. В один момент мужчина не справился с управлением, машина опрокинулась. Погибли оба", - сказали в пресс-службе.
На месте трагедии работает милиция. Обстоятельства дела выясняются.

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