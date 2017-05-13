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Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в КитайПрезидент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в КитайА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с автокатастрофой в провинции МуглаА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с автокатастрофой в провинции Мугла

Атамбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с автокатастрофой в провинции Мугла

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425798-ru.html

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13 мая 2017, 22:29       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшей автокатастрофой в провинции Мугла, повлекшей многочисленные человеческие жертвы. Б этом сообщает Отдел информационной политики Аппарата Президента КР.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме Главы государства.

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