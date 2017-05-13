Атамбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с автокатастрофой в провинции Мугла

13 мая 2017, 22:29 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшей автокатастрофой в провинции Мугла, повлекшей многочисленные человеческие жертвы. Б этом сообщает Отдел информационной политики Аппарата Президента КР.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме Главы государства.