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Вдохните побольше воздуха: лучшие теноры Кыргызстана спели на трех языках

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425794-ru.html

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Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитов в Китай

13 мая 2017, 21:12       Комментарии

Три композиции на кыргызском, русском и итальянском языках исполнили теноры Марат Ибраев и Жениш Ысманов. В студии Sputnik Кыргызстан прозвучали песни "Арпанын Ала-Тоосунан", "Ах ты, душечка" и "O sole mio".
По признанию исполнителей, оперные певцы редко пользуются микрофонами - это и отличает их от обычных вокалистов.
"Мы - как спортсмены, которым нужно тренироваться каждый день. Если не петь хотя бы неделю, голос уже меняется, и это слышно. Причем "объемность" голоса достигается благодаря связкам, а не микрофону", - рассказал Жениш Ысманов.
Удивительные истории кыргызстанцев, которые заставляют мировых лидеров слушать себя во все уши, читайте в интервью Sputnik Кыргызстан>>

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