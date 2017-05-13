Вдохните побольше воздуха: лучшие теноры Кыргызстана спели на трех языках

13 мая 2017, 21:12 Комментарии

Три композиции на кыргызском, русском и итальянском языках исполнили теноры Марат Ибраев и Жениш Ысманов. В студии Sputnik Кыргызстан прозвучали песни "Арпанын Ала-Тоосунан", "Ах ты, душечка" и "O sole mio".

По признанию исполнителей, оперные певцы редко пользуются микрофонами - это и отличает их от обычных вокалистов.

"Мы - как спортсмены, которым нужно тренироваться каждый день. Если не петь хотя бы неделю, голос уже меняется, и это слышно. Причем "объемность" голоса достигается благодаря связкам, а не микрофону", - рассказал Жениш Ысманов.

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