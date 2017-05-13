Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой Азии по борьбе

13 мая 2017, 21:08 Комментарии

Участница двух Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой Азии по борьбе. Отметим, чемпионат Азии проходит в городе Нью-Дели (Индия).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 кг и по воле жребия стартовала с четвертьфинала.

Стартовую схватку она провела с представительницей Казахстана Гулшахарат Талассовой и добилась досрочной победы, набрав достаточное количество очков.

В полуфинальной схватке она встретилась с Катсуки Сакагами и одержала чистую победу, прижав лопатки соперницы к ковру.

В финале она провела поединок с Сарита Сарита из Индии и уверенно одолела свою соперницу, тем самым завоевала золото чемпионата.

Отметим, это уже второе золото Тыныбековой на чемпионате Азии среди взрослых, в первый раз она стала чемпионкой среди женщин в прошлом году.