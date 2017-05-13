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Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой Азии по борьбе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359789_ay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425793-ru.html

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13 мая 2017, 21:08       Комментарии

Участница двух Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой Азии по борьбе. Отметим, чемпионат Азии проходит в городе Нью-Дели (Индия).
Как сообщает Объединенный мир борьбы, Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 кг и по воле жребия стартовала с четвертьфинала.
Стартовую схватку она провела с представительницей Казахстана Гулшахарат Талассовой и добилась досрочной победы, набрав достаточное количество очков.
В полуфинальной схватке она встретилась с Катсуки Сакагами и одержала чистую победу, прижав лопатки соперницы к ковру.
В финале она провела поединок с Сарита Сарита из Индии и уверенно одолела свою соперницу, тем самым завоевала золото чемпионата.
Отметим, это уже второе золото Тыныбековой на чемпионате Азии среди взрослых, в первый раз она стала чемпионкой среди женщин в прошлом году.

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