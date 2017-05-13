Найденные паспорта нужно сдать в ЦОН — в ГРС объяснили почему

13 мая 2017, 20:45 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Государственная регистрационная служба призывает граждан, нашедших утерянные паспорта сдать их в центры обслуживания населения (ЦОН) или в паспортные столы, сообщила пресс-служба ГРС.

Сданные гражданами утерянные паспорта будут внесены в электронную базу данных бюро находок. Гражданин может проверить информацию о своем утерянном паспорте в онлайн режиме на электронном портале e.srs.kg в разделе "Проверка документов". К тому же еще одним главным удобством сдачи утерянных паспортов в ЦОН является то, что гражданину не требуется заново сдавать документы для получения нового паспорта.

Также ГРС призывает граждан при заполнении электронных анкет для получения нового паспорта обращать внимание на транслитерацию (с кириллицы на латиницу) имени и фамилий.