Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с автокатастрофой в Мугла

13 мая 2017, 20:34 Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшей автокатастрофой в провинции Мугла, повлекшей многочисленные человеческие жертвы.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме главы государства.

По сообщению турецких средств массовой информации, в провинции Мугла с обрыва слетел туристический автобус. В результате ДТП погибли два десятка людей, еще 11 ранены.

Губернатор провинции Мугла Амир Чичек заявил, что среди погибших и раненых нет иностранцев – все туристы, которые ехали в автобусе, являются местными жителями. В основном, среди погибших – женщины и дети.