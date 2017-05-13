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Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с автокатастрофой в Мугла

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425791-ru.html

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13 мая 2017, 20:34       Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшей автокатастрофой в провинции Мугла, повлекшей многочисленные человеческие жертвы.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме главы государства.
По сообщению турецких средств массовой информации, в провинции Мугла с обрыва слетел туристический автобус. В результате ДТП погибли два десятка людей, еще 11 ранены.
Губернатор провинции Мугла Амир Чичек заявил, что среди погибших и раненых нет иностранцев – все туристы, которые ехали в автобусе, являются местными жителями. В основном, среди погибших – женщины и дети.

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