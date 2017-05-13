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Президент выделил 4 млн сомов пострадавшим от ЧС в Узгене и Чон-Алае

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425790-ru.html

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13 мая 2017, 20:11       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 13 мая, выделил материальную помощь жителям сел Узгенского района и Чон-Алайского района Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба президента.
Согласно распоряжению, селам Курбу-Таш и Маркс Жалпакташского айыльного округа выделяется 1 млн сомов.
"Селу Аюу Зергерского айыльного округа — 1 млн сомов. "Кроме того, глава государства выделил 3 млн сомов селам Чон-Алайского района, пострадавших от землетрясения", – говорится в сообщении.

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