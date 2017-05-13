Президент выделил 4 млн сомов пострадавшим от ЧС в Узгене и Чон-Алае

13 мая 2017, 20:11 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 13 мая, выделил материальную помощь жителям сел Узгенского района и Чон-Алайского района Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба президента.

Согласно распоряжению, селам Курбу-Таш и Маркс Жалпакташского айыльного округа выделяется 1 млн сомов.

"Селу Аюу Зергерского айыльного округа — 1 млн сомов. "Кроме того, глава государства выделил 3 млн сомов селам Чон-Алайского района, пострадавших от землетрясения", – говорится в сообщении.