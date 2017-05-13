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Экс-директор телеканала "Башат" возглавил общественную телерадиокомпанию "Ынтымак"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/eks-di...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425789-ru.html

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13 мая 2017, 20:22       Комментарии

13 мая директор Департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева представила коллективу Региональной общественной телерадиокомпании "Ынтымак" нового директора Толкуна Эрмекбаева, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Толкун Эрмекбаев родился в городе Ош в 1975 году, имеет высшее образование по специальности "Технолог организатор" и "Журналист". Отец трех сыновей.
Трудовую деятельность Толкун Эрмекбаев начал в 1995 году в городе Ош, в должности инженера в телерадиокомпании "Керемет".
В 2011-2017 годах работал директором телерадиокомпании "Башат".
В настоящее время телерадиокомпания "Ынтымак" вещает в Социальном пакете телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, распространяя собственный контент на три области: Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области.

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