Экс-директор телеканала "Башат" возглавил общественную телерадиокомпанию "Ынтымак"

13 мая 2017, 20:22 Комментарии

13 мая директор Департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева представила коллективу Региональной общественной телерадиокомпании "Ынтымак" нового директора Толкуна Эрмекбаева, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Толкун Эрмекбаев родился в городе Ош в 1975 году, имеет высшее образование по специальности "Технолог организатор" и "Журналист". Отец трех сыновей.

Трудовую деятельность Толкун Эрмекбаев начал в 1995 году в городе Ош, в должности инженера в телерадиокомпании "Керемет".

В 2011-2017 годах работал директором телерадиокомпании "Башат".

В настоящее время телерадиокомпания "Ынтымак" вещает в Социальном пакете телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, распространяя собственный контент на три области: Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области.