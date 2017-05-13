Школьники Джалал-Абадской области предположительно отравились водой из цистерны

13 мая 2017, 19:59 Комментарии

25 учеников №5 школы имени Н.Токторбаева Ноокенского района Джалал-Абадской области предположительно отравились водой из цистерны, которую набирают в реке Тоскоол-Ата, которую местное население использует для питья, сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его данным, из 25 обратившихся детей 13 детей госпитализированы в детское отделение, 12 – в реанимационном отделении, из-за отсутствия мест в детском отделении.

"Всем детям проведено промывание желудка и получают симптоматическое лечение. Сегодня все дети переведены в детское отделение в стабильном удовлетворительном состоянии. По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что население села Тоскоол используют для питьевых нужд, воду с речки Тоскоол-Ата. Для школьников питьевая вода запасается в 5 тонную цистерну. Воду берут с артезианской скважины села Масы. Цистерна закрывается на ключ, ключ хранится у одного ответственного работника пищеблока школы. Для питья детей, вода используется только после кипячения", – говорится в сообщении.

Со слов родителей детей, последние 3 дня ученики питались привычной домашней пищей, фруктами и напитками.

"В то же время некоторые из пострадавших детей по дороге со школы домой употребляли мороженое, кукурузу, вафли, купленные в торговых точках. Создана комиссия под руководством заместителя министра здравоохранения Олега Горина, готовится материал для рассмотрения на заседании ЧППК Ноокенского района. Вынесено постановление о приостановлении использования воды с цистерны до выяснения обстоятельства. Организован привоз воды, отобраны пробы воды на лабораторные исследования из источника воды, из цистерны и из емкости, где хранится кипяченная вода. Кроме того, подключена лаборатория Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Оша для проведения токсикологических исследований. Проводится дальнейшее расследование под руководством Главного государственного санитарного врача КР Олега Горина", – пояснил Батыралиев.