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Суйунчу! Айсулуу Тыныбекова вновь стала чемпионкой Азии — видео схваток

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425786-ru.html

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13 мая 2017, 19:58       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой Азии по женской борьбе, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
Первенство Азии по трем видам борьбы - вольной, греко-римской и женской - проходит в эти дни в Нью-Дели (Индия).
В первой схватке Тыныбекова со счетом 10:0 выиграла соперницу из Казахстана Гульшахарат Таласову, в полуфинале кыргызстанка одолела японку Катсуки Сакагами - выигрывала со счетом 6:4 и положила ее на туше.
В финале Айсулуу противостояла хозяйка ковра - Сарита Сарита. Ее Тыныбекова выиграла со счетом 6:0.
Таким образом Айсулуу Тыныбекова стала двухкратной чемпионкой Азии. В первый раз этот титул она завоевала в феврале 2016 года в Таиланде.

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