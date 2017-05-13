Суйунчу! Айсулуу Тыныбекова вновь стала чемпионкой Азии — видео схваток

13 мая 2017, 19:58 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой Азии по женской борьбе, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Первенство Азии по трем видам борьбы - вольной, греко-римской и женской - проходит в эти дни в Нью-Дели (Индия).

В первой схватке Тыныбекова со счетом 10:0 выиграла соперницу из Казахстана Гульшахарат Таласову, в полуфинале кыргызстанка одолела японку Катсуки Сакагами - выигрывала со счетом 6:4 и положила ее на туше.

В финале Айсулуу противостояла хозяйка ковра - Сарита Сарита. Ее Тыныбекова выиграла со счетом 6:0.

Таким образом Айсулуу Тыныбекова стала двухкратной чемпионкой Азии. В первый раз этот титул она завоевала в феврале 2016 года в Таиланде.