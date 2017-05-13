Дело MegaCom: Верховный суд оставил приговор в силе

13 мая 2017, 19:26 Комментарии

В Верховном суде Кыргызстана продолжилось судебное заседание по уголовному дел у в отношении экс-директора компании MegaCom Азамата Мурзалиева, его советника Алмазбека Абекова и директора ОсОО "Новострой Ссрвис" Кенжебека Аман уулу.

Судебная коллегия огласила приговор. Согласно вердикту надзорные жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения. Приговоры Первомайского и Бишкекского городского судов оставлены в силе. Частные определения в отношении адвокатов также оставлены в силе.

Напомним, бывший советник гендиректора компании MegaCom Алмаз Абеков приговорен Первомайским районным судом Бишкека к 25 годам лишения свободы по делу о выводе средств из ЗАО "Альфа Телеком".

Срок заключения под стражей ему будет исчисляться с 31 января 2012 года. Один день под стражей засчитывается за два. А срок нахождения под домашним арестом — два дня за один. В пользу сотового оператора с него взыскали 91 млн 937 тыс. 216 сомов.

Аман уулу Кенжебека приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывание наказания — в колонии усиленного режима.

Азамат Мурзалиев приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания ему назначили в колонии усиленного режима. Мера пресечения под домашним арестом ему была изменена. Он был взят под стражу в зале суда. В пользу компании MegaCom суд постановил взыскать 22 млн 284 тыс.