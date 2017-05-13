Премьер-министр дал старт работам по модернизации Токтогульской ГЭС (фото)

13 мая 2017, 19:37 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 13 мая, дал старт работам по реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС. Он поздравил энергетиков, в целом кыргызстанцев с этим важным событием в жизни страны, сообщает пресс-служба правительства.

Проект полной реабилитации Токтогульской ГЭС состоит из трех фаз. В результате ожидается прирост мощности Токтогульской ГЭС на 240 МВт, с продлением общего срока эксплуатации еще на 35-40 лет.

"Энергетическая отрасль играет ключевую роль в развитии экономики и страны в целом. Жизнеспособность и жизнедеятельность государства напрямую зависит от энергетики. Развитие энергетической отрасли страны было заложено, как один из главных приоритетов в Национальной стратегии устойчивого развития на период 2013-2017 годы", – напомнил Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что в сегодняшних условиях энергетическая отрасль считается одним из основных факторов развития страны и независимости.

"В стране ведется комплексная работа по модернизации действующей и строительству новой энергетической инфраструктуры. С запуском крупного проекта "Датка-Кемин" обеспечена надежность электроснабжения и энергонезависимость страны. В настоящее время также планируется реализация ряда других крупных проектов, в числе которых реконструкция Ат-Башинской ГЭС, строительство Камбаратинской ГЭС, реализация проекта CASA-1000. Данные проекты послужат большим импульсом в развитии страны", – отметил ремьер-министр.

Сооронбай Жээнбеков осмотрел кабельный туннель, машинный зал и ознакомился с деятельностью центрального диспетчерского пульта управления Токтогульской ГЭС.

Справочно: Токтогульская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1975 году и является самой крупной электростанцией страны, ее установленная мощность составляет 1200 МВт. 1 of 25