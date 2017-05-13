13 мая 2017, 19:48 Комментарии

В Оше обсудили новый законопроект "О государственных пособиях в Кыргызской Республике". Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

На круглом столе, одним из инициаторов законопроекта — депутатом ЖК КР Карамат Орозовой отмечено, что высокий уровень коррупции при назначении пособий детям из малообеспеченных семей в условиях развития 70% неформальной экономики, а также сохраняющиеся высокие показатели детской бедности (на уровне 40,5%) отсутствие государственных мер поддержки материнства, подняли необходимость кардинальных реформ в системе социальной защиты.

"Она представила участникам законопроект, указав, что принятие проекта Закона КР "О государственных пособиях в КР" в новой редакции позволит направить средства республиканского бюджета на развитие детей с раннего возраста и поддержку материнства (детям при рождении "Сүйүнчү"; детям от рождения до 3-х лет "эне-балага жөлөк", семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет "үй-бүлөгө көмөк")", – говорится в сообщении.

Заместитель министра соцразвития Лунара Мамытова отметила, что законопроект направлен на предоставление пособий детям без учета дохода и направлен на улучшение положения детей в стране.

"В настоящее время пособия семьям, имеющимся детей выплачиваются с учетом доходов. Если доходов на 1-го человека в семье ниже 900 сом, то на каждого ребенка назначается пособие в размере 810 сом. Эта система работает с 1998 года и, к сожалению, на наш взгляд устарела. Во первых-слишком много людей работает в теневом секторе. Это позволяет попадать в систему небедным семьям. Во- вторых чтобы подтвердить доходы, людям надо собрать много справок, что часто это затруднительно для малообеспеченных семей", – сказала Мамытова.

Она напомнила, что размер пособия на детей до 1 июля 2015 года рассчитывался как разница между гарантированным минимальным доходом и совокупным доходом семьи. Такой подход имел значительные коррупционные риски и вызывал недовольство среди населения, т.к. в одной семье дети получали 20 сомов в месяц на одного ребенка, в другой от 500 до 600 сом в месяц. С июля 2015 года введены фиксированные размеры пособий, что помогло улучшить положение детей. В настоящее время фиксированный размер пособия составляет 810 сом.

По итогам общественного обсуждения, участники круглого стола одобрили проект Закона "О государственных пособиях в КР" в новой редакции и призвали правительство, Жогорку Кенеш КР: ускорить рассмотрение и принятие проекта Закона "О государственных пособиях в КР" в новой редакции до 1 июля 2017 года и обеспечить начало реализации проект Закона "О государственных пособиях в КР" в новой редакции с 1 января 2018 года.