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Жара до 36 градусов — погода по Кыргызстану на 14 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425781-ru.html

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13 мая 2017, 19:08       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Кыргызстане 14 мая осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью термометры покажут 14-19 градусов тепла, днем будет жарко - до +35.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +16...+21, днем воздух прогреется до 31-36 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью около 13 градусов выше нуля, днем будет 21-26 со знаком "плюс".
В Нарынской области в ночное время +7...+12, днем прогнозируется 23-28 градусов.
В Оше ночью 18-20 градусов тепла, днем термометры покажут 33-35.
В Бишкеке ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду. Ночью ожидается +18, днем 32-34 градуса выше нуля.

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