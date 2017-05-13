Жара до 36 градусов — погода по Кыргызстану на 14 мая

13 мая 2017, 19:08 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Кыргызстане 14 мая осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью термометры покажут 14-19 градусов тепла, днем будет жарко - до +35.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +16...+21, днем воздух прогреется до 31-36 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью около 13 градусов выше нуля, днем будет 21-26 со знаком "плюс".

В Нарынской области в ночное время +7...+12, днем прогнозируется 23-28 градусов.

В Оше ночью 18-20 градусов тепла, днем термометры покажут 33-35.

В Бишкеке ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду. Ночью ожидается +18, днем 32-34 градуса выше нуля.