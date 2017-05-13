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Присвоили деньги — в Ат-Баши на милиционеров и работников почты завели дело

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425780-ru.html

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13 мая 2017, 18:39       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Прокуратура Ат-Башинского района Нарынской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Ат-Башинского районного филиала ГП "Кыргызпочтасы" и патрульной милиции ОВД района, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 315 "Служебный подлог", 171 "Присвоение или растрата вверенного имущества", 304 "Злоупотребление должностным положением" и 316 "Халатность" Уголовного кодекса КР.
Прокуратура установила, что ответственные работники почты присвоили деньги от выплат административных штрафов за нарушение ПДД путем внесения ложных сведений в ведомственную отчетность.
"В свою очередь сотрудники районного подразделения патрульной милиции принимали искажающие фактическую сумму выплат от административных правонарушений акты сверки, составленные должностными лицами "Кыргызпочтасы", - отметили в ГП.
Ущерб государству составил 548 698 сомов. Расследование уголовного дела передано следственному отделу Главного управления ГКНБ КР по Нарынской области.

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