Будет работать еще 40 лет — началась модернизация Токтогулки

13 мая 2017, 17:43 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал старт работам по модернизации Токтогульской ГЭС, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что проект полной реабилитации электростанции состоит из трех фаз. В результате ожидается прирост мощности ГЭС на 240 мегавольт с продлением общего срока эксплуатации еще на 35-40 лет.

Модернизация объекта позволит укрепить энергетическую стабильность и энергонезависимость страны, отметил премьер.

"В стране ведется комплексная работа по модернизации действующей и строительству новой энергетической инфраструктуры. Планируется реализация ряда других крупных проектов, в числе которых реконструкция Ат-Башинской и строительство Камбар-Атинской ГЭС, реализация проекта CASA-1000", - проинформировал Жээнбеков.

Глава правительства осмотрел кабельный туннель, машинный зал и ознакомился с работой центрального диспетчерского пульта управления Токтогулки.

Токтогульскую ГЭС ввели в эксплуатацию в 1975 году. Это самая крупная электростанция страны, ее установленная мощность - 1200 мегавольт.

Аэросъемку Токтогульской ГЭС смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>