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Будет работать еще 40 лет — началась модернизация Токтогулки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425779-ru.html

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13 мая 2017, 17:43       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал старт работам по модернизации Токтогульской ГЭС, сообщили в пресс-службе правительства.
Глава кабмина подчеркнул, что проект полной реабилитации электростанции состоит из трех фаз. В результате ожидается прирост мощности ГЭС на 240 мегавольт с продлением общего срока эксплуатации еще на 35-40 лет.
Модернизация объекта позволит укрепить энергетическую стабильность и энергонезависимость страны, отметил премьер.
"В стране ведется комплексная работа по модернизации действующей и строительству новой энергетической инфраструктуры. Планируется реализация ряда других крупных проектов, в числе которых реконструкция Ат-Башинской и строительство Камбар-Атинской ГЭС, реализация проекта CASA-1000", - проинформировал Жээнбеков.
Глава правительства осмотрел кабельный туннель, машинный зал и ознакомился с работой центрального диспетчерского пульта управления Токтогулки.
Токтогульскую ГЭС ввели в эксплуатацию в 1975 году. Это самая крупная электростанция страны, ее установленная мощность - 1200 мегавольт.
Аэросъемку Токтогульской ГЭС смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>

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