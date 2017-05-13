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Будет работать еще 40 лет — началась модернизация ТоктогулкиБудет работать еще 40 лет — началась модернизация Токтогулки

Точка в деле Megacom поставлена — Верховный суд вынес приговор Абекову

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425778-ru.html

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13 мая 2017, 17:53       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Верховный суд оставил в силе приговор Бишкекского городского суда в отношении Алмаза Абекова - бывшего советника директора компании "Альфа-Телеком" (торговая марка Megacom), сообщила пресс-служба суда.
В январе 2012 года Госкомитет национальной безопасности КР сообщил о выявлении в ЗАО "Альфа Телеком" коррупционных схем. Отмечалось, что со счетов компании было незаконно выведено более 142 миллионов сомов. Позже ГКНБ сообщил о дополнительно выведенных из сотовой компании в оффшорные зоны шести миллионах долларов.
Абекова решением Первомайского районного суда приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. Бывшему гендиректору компании "Альфа Телеком" Азамату Мурзалиеву дали 12 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а главе фирмы ОсОО "Новострой Сервис" Кенжебеку Аман уулу - 8 лет усиленного режима с конфискацией имущества.
Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда КР в субботу рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении подсудимых. В данном случае рассматривался приговор Бишкекского горсуда, который оставил в силе приговор райсуда.
Верховный суд также оставил в силе решение нижестоящих инстанций.

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