Точка в деле Megacom поставлена — Верховный суд вынес приговор Абекову

13 мая 2017, 17:53 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Верховный суд оставил в силе приговор Бишкекского городского суда в отношении Алмаза Абекова - бывшего советника директора компании "Альфа-Телеком" (торговая марка Megacom), сообщила пресс-служба суда.

В январе 2012 года Госкомитет национальной безопасности КР сообщил о выявлении в ЗАО "Альфа Телеком" коррупционных схем. Отмечалось, что со счетов компании было незаконно выведено более 142 миллионов сомов. Позже ГКНБ сообщил о дополнительно выведенных из сотовой компании в оффшорные зоны шести миллионах долларов.

Абекова решением Первомайского районного суда приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. Бывшему гендиректору компании "Альфа Телеком" Азамату Мурзалиеву дали 12 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а главе фирмы ОсОО "Новострой Сервис" Кенжебеку Аман уулу - 8 лет усиленного режима с конфискацией имущества.

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда КР в субботу рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении подсудимых. В данном случае рассматривался приговор Бишкекского горсуда, который оставил в силе приговор райсуда.

Верховный суд также оставил в силе решение нижестоящих инстанций.