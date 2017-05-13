Сегодня: массовое отравление, масштабные рейды МВД, угроза паводка

13 мая 2017, 17:30 Комментарии

Массовое отравление. В селе Тоскол Ноокенского района Джалал-Абадской области были госпитализированы сразу 29 учащихся местной школы. 12 детей находились в таком состоянии, что потребовалось проведение экстренных мероприятий, их поместили в реанимационное отделение. Как сообщили в Минздраве, пациентам проводится промывание желудков, также они получают симптоматическое лечение. По данным на сегодняшний день, все отравившиеся школьники переведены на обычное лечение, где продолжают получать необходимую медицинскую помощь.

По одной из версий, школьники могли отравиться водой. Для нужд учебного заведения используется 5-тонная емкость, люк для заполнения которой закрывается на замок. При этом детям дают воду только после ее кипячения. Но не исключено, что ребята могли утолить жажду в ближайшей речке.

Для расследования причин массового отравления создана комиссия во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гориным. Готовится материал для рассмотрения на заседании чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии Ноокенского района. Отобраны пробы для лабораторных исследований из источника, цистерны и емкости, где хранится кипяченая вода.

Беспредельная езда. После серии серьезных ДТП, в которых пострадали школьники, патрульная милиция МВД наконец взялась за наведение порядка на столичных дорогах. За минувшие сутки в ходе рейдовых мероприятий на штрафстоянку водворено 67 транспортных средств, в общем же в отношении нарушителей составлено более тысячи протоколов.

В частности, задержаны стритрейсеры, которые собирались устроить ночные заезды на скорость на проспекте Манаса. За показательную езду в неположенном месте к ответственности привлечены два мотоциклиста, им вменяется статья Административного кодекса "Автохулиганство", предусматривающая наложение штрафа от трех до пяти тысяч сомов. "Железные кони" экстремалов временно изъяты.

Кроме того, в ходе рейда задержаны 16 водителей в нетрезвом состоянии. За тонировку передних боковых стекол на спецстоянку водворены четыре автомобиля. Туда же доставлены 30 машин, за рулем которых находились граждане без соответствующих документов.

Угроза паводка. В аймаке Авлетим Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за резкого повышения уровня воды в реке под угрозой подтопления оказались около 80 домов в селах Арал и Бакашка-Терек. В этих населенных пунктах проведена частичная эвакуация. На месте находится оперативная группа МЧС, разработан план экстренных действий, перед службами Гражданской защиты поставлены задачи, на решение которых выделены две единицы техники. Проводятся берегоукрепительные работы.

Природная аномалия иного рода проявилась в городе Сулюкте Баткенской области. На улице Шахтерской появилась воронка диаметром около трех и глубиной семь метров, сообщила пресс-служба МЧС. Во избежание несчастных случаев место провала грунта огорожено, расположенная неподалеку дорога блокирована. Сегодня представители местного отдела Госэкотехинспекции приступили к изучению причин образования воронки.

Лотерейный бизнес. На этот вид деятельности введена государственная монополия. Соответствующий закон подписал президент Атамбаев. Теперь азартные граждане будут пополнять бюджет только страны, а не частных организаций. С этой целью создается государственная компания, которая и будет проводить розыгрыши для любителей испытать, насколько благосклонна к ним фортуна.

Закон вступает в силу ровно через месяц. С момента введения в действие все ранее выданные лицензии на осуществление лотерейной деятельности прекращают свое действие. По данным Госфиннадзора, в Кыргызстане насчитывается 36 компаний, проводящих различные розыгрыши, объемы налоговых поступлений от них очень невысоки.

Антитеррор. В Баткенской области проходит акция "Ветераны войны в Афганистане против террора". Главная цель - противодействие вербовке молодежи в ряды различных экстремистских, религиозных и сепаратистских организаций, пропаганда боевых традиций и героической истории Вооруженных сил.

Акцию организовали ветераны афганской войны из Кыргызстана и Таджикистана. По задумке, встречи отставных военных с молодежью и общественностью будут проведены во всех областях республики, а также городах Ош и Бишкек.

Цифра подкралась незаметно. С понедельника на территории Кыргызстана будет прекращено аналоговое вещание. О дедлайне, намеченном на 15 мая, говорилось неоднократно. Однако, несмотря на широкую рекламную кампанию и обилие роликов по ТВ, дециметровыми антеннами и специальными приставками обзавелись далеко не все.

Многие пенсионеры и малоимущие так и не получили обещанное им бесплатное оборудование. И эта значительная часть нашего общества с будущей недели лишится доступа к просмотру любимых телевизионных программ. Ответственные за введение цифрового вещания обошли своим вниманием уязвимые слои населения. Информации о том, что аналог отключают, более чем достаточно, а вот сведения о том, кто и где может получить антенну с приставкой бесплатно и что для этого нужно, видимо, засекречены.