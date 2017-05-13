Sputnik вручил призы особенным участникам марафона Run the Silk Road

13 мая 2017, 17:00 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан в рамках партнерства с организаторами международного марафона Run the Silk Road отметило памятными призами самых неординарных его участников.

Вручение брендовых футболок и бейсболок Sputnik самому старшему участнику марафона и участнику с ограниченными возможностями здоровья прошло на церемонии награждения, завершившей спортивное соревнование на центральном ипподроме Чолпон-Аты. Призы вручались по итогам забегов на четырех основных марафонских дистанциях - 42 километра 195 метров, 21 километр 97 метров (полумарафон), 10 и 5 километров.

Sputnik Кыргызстан также обеспечил информационную поддержку самого крупного бегового мероприятия страны, рассказав на портале, в социальных сетях и радиоэфире о наиболее интересных и ярких эпизодах марафона в 2017 году.

Руководитель Sputnik Кыргызстан Елена Череменина отметила, что спорт - одна из приоритетных тем агентства.

"Мы рады поддержать это яркое атлетическое событие в жизни нашей страны, которое является живым выражением сути спорта - объединять и дарить людям радость", - сказала Череменина.

Sputnik Кыргызстан начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.*

Sputnik Кыргызстан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на 1 апреля 2017 года

Международный марафон Run the Silk Road, посвященный памяти Сатымкула Джуманазарова, проводится ежегодно с 2011 года на побережье озера Иссык-Куль в целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также развития международных дружественных спортивных связей и туризма. Участником марафона может стать любой житель Кыргызстана, как и гости из ближнего и дальнего зарубежья.