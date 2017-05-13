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Посольство КР в РУз наградили за активное участие в фестивале культурных традиций в Ташкенте

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425775-ru.html

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13 мая 2017, 16:51       Комментарии

Ташкент, 13 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. Посольство Кыргызстана в Узбекистане сегодня по итогам XV фестиваля культурных традиций и национальных блюд среди дипломатических представительств в Ташкенте награжден дипломом МИД РУ и памятным подарком.
На мероприятии была представлена разнообразная и богатая кыргызская кухня, а также обычаи и традиции кыргызского народа. В рамках мероприятия организована выставка "Когда поют узоры", где были показаны предметы кыргызского национального прикладного искусства.
По словам организаторов, данное мероприятие играет важную роль в дальнейшем укреплении единства и солидарности разных стран мира, а также в формировании уважения к государственности, национально-духовным богатствам разных народов и общечеловеческим ценностям.
Данное мероприятие в Узбекистане проводится с 2000 года.

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