Посольство КР в РУз наградили за активное участие в фестивале культурных традиций в Ташкенте

13 мая 2017, 16:51 Комментарии

Ташкент, 13 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. Посольство Кыргызстана в Узбекистане сегодня по итогам XV фестиваля культурных традиций и национальных блюд среди дипломатических представительств в Ташкенте награжден дипломом МИД РУ и памятным подарком.

На мероприятии была представлена разнообразная и богатая кыргызская кухня, а также обычаи и традиции кыргызского народа. В рамках мероприятия организована выставка "Когда поют узоры", где были показаны предметы кыргызского национального прикладного искусства.

По словам организаторов, данное мероприятие играет важную роль в дальнейшем укреплении единства и солидарности разных стран мира, а также в формировании уважения к государственности, национально-духовным богатствам разных народов и общечеловеческим ценностям.

Данное мероприятие в Узбекистане проводится с 2000 года.