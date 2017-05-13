Директором региональной общественной ТРК "Ынтымак" назначен Толкун Эрмекбаев

13 мая 2017, 17:10 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Директор Департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева представила коллективу Региональной общественной телерадиокомпании "Ынтымак" нового директора Толкуна Эрмекбаева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Эрмекбаев Толкун Омурбекович родился в городе Ош в 1975 году, имеет высшее образование по специальности "Технолог организатор" и по специальности "Журналист". Отец трех сыновей.

Трудовую деятельность Толкун Эрмекбаев начал в 1995 году в г. Ош в должности инженера в телерадиокомпании "Керемет".

В 2011-2017 годах работал директором телерадиокомпании "Башат".

Директор Департамента информации Бактыгуль Норузбаева пожелала успехов новому руководителю телеканала, отметив, что в настоящее время телерадиокомпания "Ынтымак" вещает в Социальном пакете телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, распространяя собственный контент на три области: Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области.

"Коллектив телеканала "Ынытмак" горячо поприветствовал Толкуна Эрмекбаева и пожелал ему успехов на новом месте", - говорится в сообщении.