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Посольство КР в РУз наградили за активное участие в фестивале культурных традиций в ТашкентеПосольство КР в РУз наградили за активное участие в фестивале культурных традиций в Ташкенте

Директором региональной общественной ТРК "Ынтымак" назначен Толкун Эрмекбаев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/direktoro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425774-ru.html

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13 мая 2017, 17:10       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Директор Департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева представила коллективу Региональной общественной телерадиокомпании "Ынтымак" нового директора Толкуна Эрмекбаева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Эрмекбаев Толкун Омурбекович родился в городе Ош в 1975 году, имеет высшее образование по специальности "Технолог организатор" и по специальности "Журналист". Отец трех сыновей.
Трудовую деятельность Толкун Эрмекбаев начал в 1995 году в г. Ош в должности инженера в телерадиокомпании "Керемет".
В 2011-2017 годах работал директором телерадиокомпании "Башат".
Директор Департамента информации Бактыгуль Норузбаева пожелала успехов новому руководителю телеканала, отметив, что в настоящее время телерадиокомпания "Ынтымак" вещает в Социальном пакете телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, распространяя собственный контент на три области: Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области.
"Коллектив телеканала "Ынытмак" горячо поприветствовал Толкуна Эрмекбаева и пожелал ему успехов на новом месте", - говорится в сообщении.

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