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Сильные дожди — штормовое предупреждение по Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425773-ru.html

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Штормовое предупреждение. Ожидается похолодание до -5

13 мая 2017, 16:39       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Кыргызстане ожидаются сильные дожди и похолодание, сообщили в пресс-службе МЧС, которая распространила штормовое предупреждение.
Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. С 16 по 19 мая погода в стране будет неустойчивой - ожидаются осадки, грозы и снег в горных районах.
17 и 18 мая осадки будут особенно сильными, в эти дни станет заметно холоднее. В зоне земледелия семи областей термометры покажут до 23 градусов тепла.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

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