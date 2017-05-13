Сильные дожди — штормовое предупреждение по Кыргызстану

13 мая 2017, 16:39 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Кыргызстане ожидаются сильные дожди и похолодание, сообщили в пресс-службе МЧС, которая распространила штормовое предупреждение.

Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. С 16 по 19 мая погода в стране будет неустойчивой - ожидаются осадки, грозы и снег в горных районах.

17 и 18 мая осадки будут особенно сильными, в эти дни станет заметно холоднее. В зоне земледелия семи областей термометры покажут до 23 градусов тепла.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.