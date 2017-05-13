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Верховный суд оставил в силе приговор по делу MegaCom

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359786_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425772-ru.html

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13 мая 2017, 16:43       Комментарии

Сегодня, 13 мая, в Верховном суде Кыргызстана продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-директора компании MegaCom Азамата Мурзалиева, его советника Алмазбека Абекова и директора ОсОО "Новострой Сервис" Кенжебека Аман уулу.
Выйдя из совещательной комнаты судебная коллегия огласила приговор.
Согласно вердикту надзорные жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения. Приговоры Первомайского и Бишкекского городского судов оставлены в силе. Частные определения в отношении адвокатов оставлены в силе.

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