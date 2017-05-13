Алмазбек Атамбаев выделил матпомощь пострадавшим от ЧС в Узгене и Чон-Алае

13 мая 2017, 16:15 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выделил материальную помощь жителям сел Узгенского района и Чон-Алайского района Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, согласно распоряжению, селам Курбу-Таш и Маркс Жалпакташского айыльного округа и селу Аюу Зергерского айыльного округа выделяется по 1 млн сомов.

Кроме того, Глава государства выделил 3 млн сомов селам Чон-Алайского района, пострадавших от землетрясения.