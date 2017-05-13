В Чолпон-Ате завершился турнир по кендо на Кубок посла Японии

13 мая 2017, 16:24 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В городе Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область сегодня прошел международный турнир среди спортсменов Кыргызстана и Казахстана на Кубок посла Японии по кэндо - современному фехтовальному искусству, ведущему свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом.

Как рассказали в федерации кендо КР, на открытии турнира участников и гостей приветствовали посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура.

Посол поблагодарил членов федерации кендо за вклад в развитие данного вида спорта в стране и организацию такого праздника.

В Турнире участвовали 3 команды, 2 из Казахстана и одна из Кыргызстана. По итогам обладателем Кубка стала команда Кыргызстана.