 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Джалал-Абадской области произошло массовое отравление школьниковВ Джалал-Абадской области произошло массовое отравление школьниковАлмазбек Атамбаев выделил матпомощь пострадавшим от ЧС в Узгене и Чон-АлаеАлмазбек Атамбаев выделил матпомощь пострадавшим от ЧС в Узгене и Чон-Алае

В Чолпон-Ате завершился турнир по кендо на Кубок посла Японии

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-cholpon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425770-ru.html

Похожие новости

Посольство КР в РУз наградили за активное участие в фестивале культурных традиций в Ташкенте

Архитектор из Каталонии поделился опытом разработки и внедрения инновационных архитектурных проектов в Барселоне

На ипподроме Чолпон-Аты стартовал шестой марафон Run the Silk Road

В Чолпон-Ате прошел детский забег "Экиден"

В связи с реконструкцией в Бишкеке закроют улицу Чолпон-Атинскую

13 мая 2017, 16:24       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В городе Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область сегодня прошел международный турнир среди спортсменов Кыргызстана и Казахстана на Кубок посла Японии по кэндо - современному фехтовальному искусству, ведущему свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом.
Как рассказали в федерации кендо КР, на открытии турнира участников и гостей приветствовали посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура.
Посол поблагодарил членов федерации кендо за вклад в развитие данного вида спорта в стране и организацию такого праздника.
В Турнире участвовали 3 команды, 2 из Казахстана и одна из Кыргызстана. По итогам обладателем Кубка стала команда Кыргызстана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум