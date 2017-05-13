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В Джалал-Абадской области произошло массовое отравление школьников

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425769-ru.html

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В Бишкеке вновь сбили школьника

13 мая 2017, 16:35       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. В с.Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области произошло массовое отравление школьников, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По ее информации, пострадали 25 учеников средней школы №5 имени Н.Токторбаева. "Из 25 обратившихся детей 13 детей были госпитализированы в детское отделение, 12 в реанимационном отделении, из-за отсутствия мест в детском отделении. Всем детям проведено промывание желудка и получают симптоматическое лечение", - рассказали в Минздраве.
На данный момент все дети переведены в детское отделение в стабильном удовлетворительном состоянии.
По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что население села Тоскоол используют для питьевых нужд, воду с речки Тоскоол-Ата. Для школьников питьевая вода запасается в 5 тонную цистерну. Воду берут с артезианской скважины села Масы.
"Цистерна закрывается на ключ, ключ хранится у одного ответственного работника пищеблока школы. Для питья детей, вода используется только после кипячения", - отметили в Минздраве.
Со слов родителей детей, последние 3 дня, дети питались привычной домашней пищей, фруктами и напитками. В то же время некоторые из пострадавших детей по дороге со школы домой употребляли мороженое, кукурузу, вафли, купленные в торговых точках.
"Создана комиссия под руководством заместителя министра здравоохранения Олега Горина, готовится материал для рассмотрения на заседании ЧППК Ноокенского района. Вынесено постановление о приостановлении использования воды с цистерны до выяснения обстоятельства. Организован привоз воды, отобраны пробы воды на лабораторные исследования из источника воды, из цистерны и из емкости, где хранится кипяченая вода. Кроме того, подключена лаборатория Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г.Ош для проведения токсикологических исследований", - говорится в сообщении

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