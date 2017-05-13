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На кыргызско-узбекской границе пресекли условную попытку контрабанды наркотиков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425768-ru.html

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13 мая 2017, 16:09       Комментарии

Государственная пограничная служба Кыргызстана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) впервые проводит совместные показательные учения на кыргызско-узбекском участке государственной границы в пункте пропуска "Достук" по обнаружению незаконно перевозимых через границу наркотических веществ и их прекурсоров.
Как сообщили 13 мая в УНП ООН, на данном участке границы функционируют офисы пограничного взаимодействия (ОПВ), которые были созданы в рамках программы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в октябре 2015 года, основным донором выступило правительства Японии. Подобные офисы успешно функционируют в соседних странах, на кыргызско-таджикской, узбекско-таджикской и таджикско-афганской границах, содействуя трансграничному сотрудничеству и координации усилий в области противодействия незаконному обороту наркотиков.
Во время проведения показательных учений, участники на практике отработали два сценария, максимально приближенных к реальной обстановке на госгранице. Данные учения проводятся с целью улучшения взаимодействия личного состава контрольно-пропускного пункта (КПП) "Достук", офицеров пограничного взаимодействия и сотрудников правоохранительных органов, имеющих свои подразделения на границе.
Согласно условно заданной обстановке на границе офицер пограничного взаимодействия КПП "Бор-Добо", расположенного на кыргызско-таджикской границе, сообщает офицерам ОПВ на пункте пропуска "Достук" о существовании высокой вероятности контрабанды наркотиков через территорию Кыргызстана в Узбекистан, предположительно в середине мая 2017 года. В свою очередь офицеры ОПВ "Достук" информируют об этом соответствующие правоохранительные органы и рекомендуют усиление пограничного контроля в указанные сроки.
По первому сценарию при досмотре транспортного средства с участием кинологов, офицеры КПП обнаружили оборудованный тайник в передней части двери автомашины, где находились свертки с наркотическим веществом. С целью задержания нарушителей госграницы пограничники перекрыли КПП, заблокировали все пути въезда и выезда с КПП и оповестили соответствующие правоохранительные органы.
По второму сценарию в непосредственной близости пограничного наряда была замечена женщина, которая проявляла повышенный интерес в отношении процедур пересечения госграницы, но при этом вела себя крайне нервозно, тем самым вызвав обоснованное подозрение у офицеров КПП. В ходе опроса и фильтрационных мероприятий было выявлено, что данная гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за незаконное приобретение и сбыт наркотических средств на территории КР. Во время личного досмотра в ручной клади были обнаружены спрессованные свертки образцов "героина".
Далее к операции были привлечены сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, в том числе была задействована мобильная лаборатория для обнаружения и подтверждения наличия наркотических веществ в изъятых пакетах. Благодаря согласованным действиям правоохранительных органов все нарушители госграницы были задержаны.
Подобные учения призваны объединить усилия правоохранительных органов в формировании ответных мер против всех форм контрабанды, включая наркотики. В показательных учениях приняли участие офицеры Министерства внутренних дел, Пограничной и Таможенной служб Кыргызской Республики. За ходом учений наблюдали представители УНП ООН, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Министерства финансов Республики Казахстан.
Данное мероприятие было проведено в рамках компонента подпрограммы 1 Программы УНП ООН для государств Центральной Азии 2015-2019 по "Противодействию трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путём усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов (КПП) и создания офисов пограничного взаимодействия (ОПВ)".

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