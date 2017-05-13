Суд по делу MegaCom ушел в совещательную комнату

13 мая 2017, 15:31 Комментарии

Сегодня, 13 мая, в Верховном суде Кыргызстана продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-директора компании MegaCom Азамата Мурзалиева, его советника Алмазбека Абекова и директора ОсОО "Новострой Сервис" Кенжебека Аман уулу.

В начале судебного заседания секретарь доложил о явке сторон. В зале суда отсутствует адвокат Икрамидин Айткулов.

Его коллега Абаз Мамбетакунов сообщил, что он находится на следственных действиях в ГКНБ по другому уголовному делу. Он попросил отложить процесс. С этим согласились коллеги Айткулова.

Прокурор выразил протест заявленному ходатайству. Совещаясь на месте суд продолжил заседание. Так, в ходе процесса адвокат Аман уулу Айзада Осорова в ходе прений сторон попросила удовлетворить надзорную жалобу адвокатов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

В итоге суд ушел в совещательную комнату.