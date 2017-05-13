В рамках программы "Противодействие трафику опиатов из Афганистана" в ЦА создано 15 офисов пограничного взаимодействия

13 мая 2017, 15:46 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. В рамках программы "Противодействие трафику опиатов из Афганистана" на территории Центральной Азии создано 15 офисов пограничного взаимодействия, которые охватывают Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом рассказал международный координатор проекта Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юсуф Курбанов в ходе учений: "Действия личного состава контрольно-пропускного пункта и государственных контрольных органов по обнаружению и пресечению фактов незаконного перемещения наркотических средств через кыргызско-узбекскую государственную границу"

По данным международных организаций, в Афганистане в 2016 году на 10% увеличились посевы опийных маков, а производство наркотических веществ по сравнению с 2015 годом увеличилось на 43%.

На данный момент в Кыргызстане активно разрабатываются меры по противодействию проникновения наркотических веществ на территорию республики, в рамках деятельности Государственная пограничная служба Кыргызстана ежедневно ведет активную работу в направлении выявления и пресечения нарушителей государственной границы.

По словам начальника Главного управления оперативной деятельности Государственной пограничной службы КР Айбек Кутманов подобные меры призваны объединить усилия правоохранительных органов в формировании ответных мер против всех форм контрабанды, включая наркотики. "Сегодня есть хорошо поставленная успешная совместная работа правоохранительных органов, вовлеченных в охрану границ, что представляет собой еще один позитивный шаг в координации мер при решении проблемы незаконного оборота наркотиков, которая не имеет национальных границ", - сказал он.

По данным ГПС КР в первом квартале 2017 г. через государственную границу КР были пропущены более 3 млн 400 тыс человек, около 220 тыс транспортных средств. В указанный период были задержаны 43 нарушителя государственной границы и 55 нарушителей режима госграницы. В первые три месяца 2017 г. были выявлены 1 тыс 190 человек с неисправными документами, 13 человек депортированы.

Как отметил международный координатор проекта УНП ООН Юсуф Курбанов, сеть офисов в рамках проекта ООН направлена также на укрепление доверия между правоохранительными органами стран Центральной Азии и усиление потенциала сотрудников, работающих на границе. "Другими целями проекта являются улучшение инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов, обучение сотрудников и развитие правовой базы, необходимой для межведомственного сотрудничества", - сказал он.

Ю.Курбанов также подчеркнул что в странах ЦА будут открыты еще 2 таких офисов.

Состоявшиеся накануне в пункте пропуска "Достук-автодорожный" на кыргызско-узбекской государственной границе учения показали, что при слаженности совместных действий международных организаций и государственных органов Кыргызстана и Узбекистана, есть большой потенциал в искоренении и ликвидации наркотрафика на территорию республик.