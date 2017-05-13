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Премьер С.Жээнбеков дал старт работам по модернизации Токтогульской ГЭС

 

Фотографии: kabar.kg

                       

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425765-ru.html

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Премьер С.Жээнбеков поручил организовать в регионах штабы по вопросу перехода на ЦТВ

13 мая 2017, 15:49       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня дал старт работам по реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС. Он поздравил энергетиков, в целом кыргызстанцев с этим важным событием в жизни страны, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
С.Жээнбеков подчеркнул, что проект полной реабилитации Токтогульской ГЭС состоит из трех фаз. В результате ожидается прирост мощности Токтогульской ГЭС на 240 МВт, с продлением общего срока эксплуатации еще на 35-40 лет.
Премьер-министр констатировал, что Токтогульская ГЭС является флагманом отечественной энергетики, имеющим особое стратегическое значение для Кыргызстана. Он отметил, что модернизация Токтогульской ГЭС позволит укрепить энергетическую стабильность и энергонезависимость страны.
С.Жээнбеков выразил благодарность международным финансовым институтам - таким партнерам, как Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития за финансовую поддержку в реализации данного энергетического проекта.
Глава правительства акцентировал внимание на том, что Президентом страны Алмазбеком Атамбаевым развитию энергетической отрасли уделяется особое внимание.
"Энергетическая отрасль играет ключевую роль в развитии экономики и страны в целом. Жизнеспособность и жизнедеятельность государства напрямую зависит от энергетики. Развитие энергетической отрасли страны было заложено, как один из главных приоритетов в Национальной стратегии устойчивого развития на период 2013-2017 годы", - напомнил С.Жээнбеков.
Премьер-министр подчеркнул, что в сегодняшних условиях энергетическая отрасль считается одним из основных факторов развития страны и независимости.
"В стране ведется комплексная работа по модернизации действующей и строительству новой энергетической инфраструктуры. С запуском крупного проекта "Датка-Кемин" обеспечена надежность электроснабжения и энергонезависимость страны. В настоящее время также планируется реализация ряда других крупных проектов, в числе которых реконструкция Ат-Башинской ГЭС, строительство Камбаратинской ГЭС, реализация проекта CASA-1000. Данные проекты послужат большим импульсом в развитии страны", - отметил премьер-министр.
Он, выразив благодарность энергетикам страны за сохранение и развитие энергосистемы страны, отметил, что от устойчивой и надежной работы энергетической отрасли во многом зависит благосостояние народа и успешное экономическое развитие страны, так как энергоотрасль является стержневой составляющей экономики республики.
Глава Правительства осмотрел кабельный туннель, машинный зал и ознакомился с деятельностью центрального диспетчерского пульта управления Токтогульской ГЭС.
В церемонии начала работ по модернизации Токтогульской ГЭС приняли участие энергетики, ветераны энергетической отрасли, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев, Председатель Правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев и полномочный представитель Правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.
Справка. Токтогульская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1975 году и является самой крупной электростанцией страны, ее установленная мощность составляет 1200 МВт.

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