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Кыргызстанцы продемонстрировали мини-игры кочевников на этнофестивале в Стамбуле

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425764-ru.html

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13 мая 2017, 16:10       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Делегация из Кыргызстана показывают мини-игры кочевников на этнофестивале в Стамбуле. Об этом агентству "Кабар" рассказал генеральный секретарь "Всемирной конфедерации этноспорта" Сергей Даниленко.
По его словам, в районе Еникапы в Стамбуле 11 мая стартовал данный фестиваль, который проходит под эгидой Всемирной конфедерации этноспорта.
"Делегаты из Кыргызстана показывают мини-игры кочевников - джигитовка, кок-бору, кыз кумай, манасчи. Зрители нас встречают очень хорошо и аплодируют стоя. Плюс очень сильно нам помогают этнические кыргызы в Турции и кыргызская диаспора", - поделился С.Даниленко.
В рамках фестиваля демонстрируются культура и быт народов Анатолии и тюркоязычных стран Центральной Азии.
В 11 видах состязаний в рамках фестиваля участвуют около 850 спортсменов из разных стран.
Фестиваль завершится 14 мая.

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