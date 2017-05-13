Кыргызстанцы продемонстрировали мини-игры кочевников на этнофестивале в Стамбуле

13 мая 2017, 16:10 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Делегация из Кыргызстана показывают мини-игры кочевников на этнофестивале в Стамбуле. Об этом агентству "Кабар" рассказал генеральный секретарь "Всемирной конфедерации этноспорта" Сергей Даниленко.

По его словам, в районе Еникапы в Стамбуле 11 мая стартовал данный фестиваль, который проходит под эгидой Всемирной конфедерации этноспорта.

"Делегаты из Кыргызстана показывают мини-игры кочевников - джигитовка, кок-бору, кыз кумай, манасчи. Зрители нас встречают очень хорошо и аплодируют стоя. Плюс очень сильно нам помогают этнические кыргызы в Турции и кыргызская диаспора", - поделился С.Даниленко.

В рамках фестиваля демонстрируются культура и быт народов Анатолии и тюркоязычных стран Центральной Азии.

В 11 видах состязаний в рамках фестиваля участвуют около 850 спортсменов из разных стран.

Фестиваль завершится 14 мая.