Президент выделил 6 млн сомов жителям сел Узгенского и Чон-Алайского районов, пострадавших в результате ЧС

13 мая 2017, 15:47 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 13 мая выделил материальную помощь жителям сел Узгенского района и Чон-Алайского района Ошской области, пострадавших в результате произошедших чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно распоряжению, селам Курбу-Таш и Маркс Жалпакташского айыльного округа и селу Аюу Зергерского айыльного округа выделяется по 1 млн сомов.

Кроме того, президент выделил 3 млн сомов селам Чон-Алайского района, пострадавших от землетрясения.