Силы воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана подвели итоги обучения за зимний период

13 мая 2017, 16:01 Комментарии

В штабе Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана 13 мая состоялось подведение итогов за зимний период обучения 2017 учебного года.

Как сообщили в Сухопутных войсках, на подведение итогов привлекались командиры соединений и частей, офицеры штаба войск.

Принципиальной оценке командующего Сил воздушной обороны полковника К.Айдаралиева подверглись состояние боевой и мобилизационной подготовки, службы войск и безопасности военной службы, воинской дисциплины и готовности войск к защите воздушных рубежей Отчизны подчиненных частей.

"Весь личный состав Сил воздушной обороны с честью должны выполнять возложенные на них задачи по обеспечению военной безопасности совместно с подразделениями Генерального штаба и других силовых ведомств по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Руководство Генерального штаба должно быть в уверенности, что военнослужащие сил воздушной обороны будут в авангарде выполнения боевых задач по обеспечению военной безопасности, свято следуя вечным боевым ценностям: высокому воинскому мастерству, смелости, мужеству, патриотизму и готовности к самопожертвованию во имя блага и процветания Отчизны", - сказал в заключительном слове командующий силами.