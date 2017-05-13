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Силы воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана подвели итоги обучения за зимний период

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425762-ru.html

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В Сухопутных войсках подвели итоги за полугодие

13 мая 2017, 16:01       Комментарии

В штабе Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана 13 мая состоялось подведение итогов за зимний период обучения 2017 учебного года.
Как сообщили в Сухопутных войсках, на подведение итогов привлекались командиры соединений и частей, офицеры штаба войск.
Принципиальной оценке командующего Сил воздушной обороны полковника К.Айдаралиева подверглись состояние боевой и мобилизационной подготовки, службы войск и безопасности военной службы, воинской дисциплины и готовности войск к защите воздушных рубежей Отчизны подчиненных частей.
"Весь личный состав Сил воздушной обороны с честью должны выполнять возложенные на них задачи по обеспечению военной безопасности совместно с подразделениями Генерального штаба и других силовых ведомств по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
Руководство Генерального штаба должно быть в уверенности, что военнослужащие сил воздушной обороны будут в авангарде выполнения боевых задач по обеспечению военной безопасности, свято следуя вечным боевым ценностям: высокому воинскому мастерству, смелости, мужеству, патриотизму и готовности к самопожертвованию во имя блага и процветания Отчизны", - сказал в заключительном слове командующий силами.

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