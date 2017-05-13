Убит Вертолет — пьянка в Караколе довела людей до крайности

13 мая 2017, 15:42 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. В Караколе задержан подозреваемый в убийстве мужчины по прозвищу Вертолет, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел Иссык-Кульской области.

Милиция выяснила, что преступление произошло полгода назад в одном из домов в Караколе.

40-летняя хозяйка жилья рассказала, что в ноябре прошлого года ее муж, она, их знакомый по имени Василий и мужчина по прозвищу Вертолет распивали спиртное.

В ходе посиделки то и дело между Василием и незнакомым парнем происходили словесные перепалки. Опьянев, женщина ушла спать в свою комнату, а мужчины остались за столом.

Когда она проснулась, то увидела, что дома только муж и Василий. На вопрос, где Вертолет, они ответили, что он уже ушел. Женщина добавила, что ее муж скончался в январе текущего года.

Затем милиция нашла Василия и задержала его - выяснилось, что ранее 46-летний мужчина был судим за кражу. Он признался в убийстве Вертолета.

Труп нашли в огороде. Для выяснения причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Идет следствие.