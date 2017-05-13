Атамбаев улетел в Китай

13 мая 2017, 15:52 Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в столицу Китая - Пекин, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита президент примет участие в работе международного Форума "Один пояс - один путь".

Также планируется встреча Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпинем.

В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Великого Шелкового пути), направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. В рамках инициативы планируется реализовать два проекта: "Морской Шелковый путь XXI века" и "Экономический пояс Шелкового пути". Идет работа по сопряжению последнего с Евразийским экономическим союзом.