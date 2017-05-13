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Атамбаев улетел в Китай

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425760-ru.html

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13 мая 2017, 15:52       Комментарии

БИШКЕК, 13 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в столицу Китая - Пекин, сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках визита президент примет участие в работе международного Форума "Один пояс - один путь".
Также планируется встреча Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпинем.
В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Великого Шелкового пути), направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. В рамках инициативы планируется реализовать два проекта: "Морской Шелковый путь XXI века" и "Экономический пояс Шелкового пути". Идет работа по сопряжению последнего с Евразийским экономическим союзом.

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