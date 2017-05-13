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Сговорившись с патрульной милицией более 0,5 млн сомов присвоили сотрудники "Кыргызпочтасы" Нарынской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sgovor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425759-ru.html

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13 мая 2017, 15:25       Комментарии

Прокуратурой Ат-Башинского района Нарынской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Ат-Башинского районного филиала ГП "Кыргызпочтасы" и патрульной милиции ОВД Ат-Башинского района по признакам преступлений, предусмотренных статьями "служебный подлог", "присвоение или растрата вверенного имущества", "злоупотребление должностным положением", "халатность" УК КР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Установлено, что ответственными работниками районного филиала ГП "Кыргызпочтасы" за период с 2014 по 2016 годы, путем внесения заведомо ложных сведений в ведомственную отчетность, присвоены денежные средства от выплат административных штрафов, налагаемых за нарушение в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.
"В свою очередь сотрудники районного подразделения патрульной милиции принимали искажающие фактическую сумму выплат от административных правонарушений акты сверки, составленные должностными лицами "Кыргызпочтасы". В результате противоправных действий должностных лиц вышеуказанных служб государству причинен материальный ущерб на сумму 548 тыс. 698 сомов. Расследование данного уголовного дела передано следственному отделу Главного управления ГКНБ КР по Нарынской области", – говорится в сообщении.

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