Политолог: Кто не уверен в своих силах на президентских выборах, будут говорить о том, что выборы пройдут не честно

13 мая 2017, 15:40 Комментарии

Все, кто не уверен в своих силах на президентских выборах будут вести речь о том, что выборы пройдут не честно. Об этом накануне рассказал Игорь Шестаков.

Отметим, сегодня проходит форум на тему "Честные выборы", на котором обсуждали проведение предстоящих президентских выборов. В ходе мероприятия также было отмечено, что проведение выборов с использованием биометрических данных, не гарантирует честные и открытые выборы. И ошибочно доверять биометрике.

По его словам, те, кто не уверен в своих силах на президентских выборах, они будут вести речь о том, что выборы пройдут не честно. Это распространенное явление. Неправительственные организации, которые активно занимаются мониторингом политики в стране, тоже говорят, так, чтобы подчеркнуть свою значимость.

"Когда они говорят, о том, что выборы пройдут с нарушения, они так или иначе пытаются создать себе имидж, как бы борцов за честные и открытые выборы. А что касается участников, которые отмечали, что биометрика, это не гарантия чистых выборов – что они сами предлагают. Когда критикуешь, что-то нужно, что-то лучшее предлагать. Даже независимые эксперты говорили, что использование биометрических данных не позволит сфальцифицировать с голосами. Если бы подсчет голосов, был бы не объективным, то мы бы тогда увидены последствия на местных кенешах", – пояснил политолог.

В стране уже второй год идут выборы, в которых принимают участие большое количество партии.

"Но я нигде не читал и слышал, в том числе от представителей НПО, что выборы шли с нарушениями. Не надо думать, что местные выборы менее значимы, чем парламентские или президентские выборы. Там используется та же биометрика. Это опробированная система, но всегда найдутся те, которые будут пытаться заранее форматировать внимание общества, что выборы пройдут нечестно", – сказал Шестаков.

Также эксперт отмечает, что главным ответом, на все эти конспералогических варианты, никто не сможет сказать, что в стране нет политической конкуренции. То, что в Кыргызстане в отличий от остальных стран, выборы проходят с использованием современных технологии — большое достижение. И даже НПО не может это опровергнуть.