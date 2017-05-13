 
Доллар США: 67.8396 (-0.1304) 
Евро: 73.7145 (-0.2233) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ч.Турсунбеков: "Необходимо уделять особое внимание обеспечению безопасности на дорогах"Ч.Турсунбеков: "Необходимо уделять особое внимание обеспечению безопасности на дорогах"Политолог: Кто не уверен в своих силах на президентских выборах, будут говорить о том, что выборы пройдут не честноПолитолог: Кто не уверен в своих силах на президентских выборах, будут говорить о том, что выборы пройдут не честно

ВОЗ объявила о вспышке Эболы в Демократической Республике Конго

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359775_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425757-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование

С 16 мая начинается Общереспубликанское тестирование

WikiLeaks объявила награду за запись разговоров Трампа и Коми

В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане с 16 мая начинается общереспубликанское тестирование

13 мая 2017, 15:41       Комментарии

Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, в провинции Нижнее Уэле на северо-востоке Демократической Республики Конго.
Как передает Евроньюс, ВОЗ располагает сведениями о девяти подозрительных случаях, в том числе три со смертельным исходом. Шесть человек с геморрагическими симптомами госпитализированы. В район вспышки заболевания направлена комиссия ВОЗ.
В 2014 году в ДРК от Эболы погибли несколько десятков человек. Тогда же вспышка этого заболевания в ряде стран западной Африки привела к гибели более 11 тыс человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум