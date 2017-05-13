ВОЗ объявила о вспышке Эболы в Демократической Республике Конго

13 мая 2017, 15:41 Комментарии

Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, в провинции Нижнее Уэле на северо-востоке Демократической Республики Конго.

Как передает Евроньюс, ВОЗ располагает сведениями о девяти подозрительных случаях, в том числе три со смертельным исходом. Шесть человек с геморрагическими симптомами госпитализированы. В район вспышки заболевания направлена комиссия ВОЗ.

В 2014 году в ДРК от Эболы погибли несколько десятков человек. Тогда же вспышка этого заболевания в ряде стран западной Африки привела к гибели более 11 тыс человек.