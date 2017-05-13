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ВОЗ объявила о вспышке Эболы в Демократической Республике КонгоВОЗ объявила о вспышке Эболы в Демократической Республике Конго

Ч.Турсунбеков: "Необходимо уделять особое внимание обеспечению безопасности на дорогах"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425756-ru.html

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Патрульная милиция ГУВД г. Бишкек провела автопробег "Внимание дети!"

13 мая 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня встретился с полномочным представителем Правительства в Нарынской области Аманбаем Кайыповым и заслушал информацию относительно гибели 9-летнего школьника в результате наезда в с.Оттук на автотрассе Бишкек-Торугарт. Об этом сообщает перс-служба парламента КР.
А.Кайыпов сообщил о том, что на данный момент проводится тщательное расследование трагического инцидента и добавил, что установлены соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские на отрезке автотрассы Бишкек-Торугарт в с.Оттук.
Чыныбай Турсунбеков, отметив, что в последнее время в стране увеличивается число несчастных случаев, подчеркнул необходимость разработки местными органами власти совместно с соответствующими министерствами и ведомствами мер, направленных на решение безопасности на дорогах республики.
"Гибель 9-летнего ребёнка — это огромная утрата не только для родителей, но и для всего Кыргызстана. К сожалению, подобные трагические инциденты происходят в стране практически ежедневно. В связи с этим, помимо усиления контроля на дорогах, необходимо в срочном порядке проверить наличие специальных дорожных знаков и лежачих полицейских в сёлах и городах вдоль больших автотрасс и в особенности вблизи школ, детских садов, больниц и других учреждений", - отметил Торага.
Напомним, 11 мая в результате наезда погиб 9-летний школьник в в.Оттук на автотрассе Бишкек-Торугарт. Позднее жители данного села вышли на митинг с требованием установить соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские.

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