Ч.Турсунбеков: "Необходимо уделять особое внимание обеспечению безопасности на дорогах"

13 мая 2017, 15:42 Комментарии

Бишкек, 13 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня встретился с полномочным представителем Правительства в Нарынской области Аманбаем Кайыповым и заслушал информацию относительно гибели 9-летнего школьника в результате наезда в с.Оттук на автотрассе Бишкек-Торугарт. Об этом сообщает перс-служба парламента КР.

А.Кайыпов сообщил о том, что на данный момент проводится тщательное расследование трагического инцидента и добавил, что установлены соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские на отрезке автотрассы Бишкек-Торугарт в с.Оттук.

Чыныбай Турсунбеков, отметив, что в последнее время в стране увеличивается число несчастных случаев, подчеркнул необходимость разработки местными органами власти совместно с соответствующими министерствами и ведомствами мер, направленных на решение безопасности на дорогах республики.

"Гибель 9-летнего ребёнка — это огромная утрата не только для родителей, но и для всего Кыргызстана. К сожалению, подобные трагические инциденты происходят в стране практически ежедневно. В связи с этим, помимо усиления контроля на дорогах, необходимо в срочном порядке проверить наличие специальных дорожных знаков и лежачих полицейских в сёлах и городах вдоль больших автотрасс и в особенности вблизи школ, детских садов, больниц и других учреждений", - отметил Торага.

Напомним, 11 мая в результате наезда погиб 9-летний школьник в в.Оттук на автотрассе Бишкек-Торугарт. Позднее жители данного села вышли на митинг с требованием установить соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские.