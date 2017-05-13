Спикер ЖК поручил госорганам проверить наличие дорожных знаков и лежачих полицейских в селах и городах вдоль больших автотрасс

13 мая 2017, 15:25 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 13 мая встретился с полномочным представителем правительства в Нарынской области Аманбаем Кайыповым. Как сообщает пресс-служба парламента, полпред рассказал о гибели 9-летнего школьника в результате автонаезда в селе Оттук на автотрассе Бишкек-Торугарт.

По словам А.Кайыпова, на данный момент проводится расследование инцидента, установлены соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские на отрезке автотрассы Бишкек-Торугарт в Оттук.

Ч.Турсунбеков подчеркнул, что местные органы власти совместно с соответствующими министерствами и ведомствами должны принимать меры, направленные на решение безопасности на дорогах республики.

"Гибель 9-летнего ребенка - это огромная утрата не только для родителей, но и для всего Кыргызстана. К сожалению, подобные трагические инциденты происходят в стране практически ежедневно. В связи с этим, помимо усиления контроля на дорогах, необходимо в срочном порядке проверить наличие специальных дорожных знаков и лежачих полицейских в селах и городах вдоль больших автотрасс и в особенности вблизи школ, детских садов, больниц и других учреждений", - сказал спикер.

11 мая в результате ДТП в селе Оттук погиб 9-летний школьник. Позднее жители села вышли на митинг с требованием установить соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские.