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Спикер ЖК поручил госорганам проверить наличие дорожных знаков и лежачих полицейских в селах и городах вдоль больших автотрасс

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425754-ru.html

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13 мая 2017, 15:25       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 13 мая встретился с полномочным представителем правительства в Нарынской области Аманбаем Кайыповым. Как сообщает пресс-служба парламента, полпред рассказал о гибели 9-летнего школьника в результате автонаезда в селе Оттук на автотрассе Бишкек-Торугарт.
По словам А.Кайыпова, на данный момент проводится расследование инцидента, установлены соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские на отрезке автотрассы Бишкек-Торугарт в Оттук.
Ч.Турсунбеков подчеркнул, что местные органы власти совместно с соответствующими министерствами и ведомствами должны принимать меры, направленные на решение безопасности на дорогах республики.
"Гибель 9-летнего ребенка - это огромная утрата не только для родителей, но и для всего Кыргызстана. К сожалению, подобные трагические инциденты происходят в стране практически ежедневно. В связи с этим, помимо усиления контроля на дорогах, необходимо в срочном порядке проверить наличие специальных дорожных знаков и лежачих полицейских в селах и городах вдоль больших автотрасс и в особенности вблизи школ, детских садов, больниц и других учреждений", - сказал спикер.
11 мая в результате ДТП в селе Оттук погиб 9-летний школьник. Позднее жители села вышли на митинг с требованием установить соответствующие дорожные знаки и лежачие полицейские.

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